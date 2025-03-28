THY'den bayram tatilinde 395 ilave sefer

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.