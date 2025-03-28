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İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 18:18, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 18:18
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İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu

Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise İstanbul'dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

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