Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması

Espressolab boykotuna karşı AK Partili vekil Mustafa Varank, işletmeden görüntü paylaşmıştı. Ticaret Bakanlığı, Varank'a 'Örtülü reklam' soruşturması başlattı. Soruşturmayı Mustafa Varank sosyal medya hesabından duyurdu.

Mustafa Varank'ın Paylaşımı

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir."

Varank, paylaşımının reklam amaçlı olmadığını, CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığını belirtti. Ayrıca, bu eylemle maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkın anlaşılması için gerekli bilgileri zamanında Bakanlığa teslim edeceğini ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti. Bu hassasiyetinden dolayı Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti.