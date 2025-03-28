MEB'den Proje Okulu Atamalarına İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 28.03.2025 tarih ve 129789839 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir;

"Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereği özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlere dair İlgi yazı ekinde gönderilen Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yer alan takvimde öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulması öngörülmüştür.

Ancak belirtilen tarihlerde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacaktır."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR