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Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti: Göle düşen 2 kişi kayıp

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 5 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 19:57, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 20:32
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Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti: Göle düşen 2 kişi kayıp

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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