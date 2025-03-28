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Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı

Aksaray'da makam aracı ile kargo minibüsünün çarpıştığı kazada belde belediye başkanı ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 21:10, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 21:09
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Makam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametine seyreden Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar Belde Belediye Başkanı İsmail Yılmaz idaresindeki 68 AK 444 plakalı makam aracı, kavşaktan üniversite istikametine dönerken sanayi istikametine seyreden 68 ALL 545 plakalı kargo minibüsüne ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle makam aracı bahçe duvarına çarpıp takla attı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada belediye başkanı yaralanırken, diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkanı ve minibüs sürücüsünü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan belediye başkanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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