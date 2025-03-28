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Milli kayakçı Berkin ve babasının can verdiği otel mühürlendi

Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta ile babası Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oteli mühürledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 22:32, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 22:32
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Milli kayakçı Berkin ve babasının can verdiği otel mühürlendi

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de meydana geldi. 12 kişilik personel grubu, sahur için otelde mangal yaptı. Mangalda kalan közler, yanında bulunan süs ağacına sıçradı. Süs ağacının yanması sonrası kısa sürede yangın büyüdü. 12 kişilik personel kafilesinden 9 kişi kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan alevler, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Acı manzara ortaya çıktı

Yangının tamamen söndürülmesinden sonra inceleme yapmak için içeri giren ekipler milli sporcu Berkin Usta ve babası Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Berkin Usta'nın annesi Fikriye Usta ise önce Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

2 kişinin can verdiği otel mühürlendi

Uludağ'da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2 ay önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ancak otel yönetimi, idare mahkemesine başvurdu. İdare mahkemesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Akabinde İdare Mahkemesi 27 Mart günü öğleden sonra yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Karar üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri 28 Mart 2025 tarihinde oteli mühürledi.

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