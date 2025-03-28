İçişleri Bakanlığı: En çok soruşturma izni Ak Partili belediyeler için verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok kamu yöneticisinin tutuklanmasının ardından CHP yönetimi, sürecin sadece muhalif belediyeleri hedef aldığını öne sürerek kamuoyunda tepki oluşturdu.

Ancak İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre AK Partili belediyelere yönelik de çok sayıda soruşturma izni verildiği ve suçlu bulunan yetkililere hapis cezalarının uygulandığı resmi kayıtlara geçti.

AK Partili belediyelere yönelik soruşturma oranları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Kasım 2024'te Meclis'te yaptığı bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı rakamlar doğrultusunda, yıl içerisinde belediyelerle ilgili toplam bin 701 şikayet değerlendirmeye alınırken, bunlardan 176'sı için soruşturma izni verildi.

Resmi verilere göre, soruşturma izni verilen belediyelerin 59'u AK Partili, 58'i ise CHP'liydi.

2019-2023 yılları arasındaki dört yıllık dönemde de benzer bir tablo görüldü.

Bu süreçte, AK Parti'ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP'li belediyeler hakkında ise 236 soruşturma izni verildi.

Suçlu bulunan belediye başkanlarına hapis cezaları

CHP tarafından dile getirilen "AK Partili belediyelere soruşturma açılmıyor veya cezalandırılmıyor" yönündeki iddiaların aksine, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen birçok AK Partili belediye başkanının mahkemeler tarafından suçlu bulunduğu ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı belirlendi.

AK Partili belediye başkanlarına yönelik verilen bazı hapis cezaları şunlardır:

Burdur Bucak Belediye Başkanı Canan Atasoy: 12 yıl hapis cezası

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: İntikap suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası

Mudanya Belediye Başkanı Selçuk Mutlu: Görevi kötüye kullanma suçundan 5 yıl hapis cezası

Şırnak Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ve eski Şenoba Belediye Başkanı Sabri Babat: İhaleye fesat karıştırma suçundan 3 ila 4 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları