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Çelik'ten KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti nedeniyle okula alınmamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 23:47, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 23:53
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Çelik'ten KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti nedeniyle okula alınmamasına tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarf ettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz."

KKTC'de başörtülü bir öğrenci daha okula alınmadı

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