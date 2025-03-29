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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 04:53, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 05:09
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

MADDE 1- 5/10/2023 tarihli ve 32330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "tarihine" ibaresinden sonra gelmek üzere "(benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO'ları 31/12/2025 tarihine)" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tarihine" ibaresinden sonra gelmek üzere "(birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine)" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "1/7/2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlardan; motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak üzere alınanlara motorlu araç ticareti yapan mükellefler tarafından kayıt ve tescil işlemi gerçekleştikten sonra trafiğe çıkmadan önce, kullanılmak üzere ithal edilenlere ise ithalatı yapanlar tarafından tescil işlemi gerçekleştikten sonra bir ay içerisinde, birinci" ibaresi "Birinci" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "taşıtlara ise 1/7/2025" ibaresi "taşıtlara 1/7/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sınıfları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yakıt türü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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