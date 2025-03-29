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Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2025 07:26, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 07:32
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Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!

Cumartesi günü 00.00'dan 2 Nisan 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ayrıca, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

ücretsiz hizmet verecek.

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