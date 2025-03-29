Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!

Cumartesi günü 00.00'dan 2 Nisan 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

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