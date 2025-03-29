İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliği konusuna dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadesini kullandı.

Bayram Tatillerinde Trafik Kazalarına Dikkat

Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğine ve 26 bin 331 kişinin yaralandığına dikkat çekti. Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, yolların bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var olduğunu vurguladı.

Trafikte Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi için şu önemli noktalara dikkat çekti:

Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hız'dan sonra en önemli etkenler arasında 'şerit izleme, değiştirme',

'geçiş önceliği',

'arkadan çarpma',

'dönüş kuralları' ve

'kırmızı ışık ihlali' yer alıyor.

Bu nedenlerle, bayram tatilinde yola çıkacak herkesin trafik kurallarına harfiyen uyması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabrın, bir ömür mutluluk getirebileceğini belirtti.



