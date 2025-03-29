Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.