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Kaya: Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilmeli

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memurların bayrama mutlu girmesi için bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini, bunun motivasyonu artıracağını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 08:57, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 09:01
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Kaya: Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilmeli

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu çalışanlarının bayramını kutladı. Kaya, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, memurların bu özel günleri hak ettikleri şekilde geçirebilmeleri için ekonomik olarak desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

Memurlar Bayrama Mahzun Girmemeli

Osman Kaya, enflasyon karşısında memur maaşlarının eridiğini ve kamu çalışanlarının bayram öncesi ciddi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle memurların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirten Kaya, "Bayram, sevinç ve huzur demektir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, memurlarımız bayramı yaşayamaz hale gelmiştir. Çoğu, memleketine gidecek yol parasını bile denkleştiremiyor. Memur için bayram yok!" dedi.

Memurların Emeği Görmezden Gelinemez

Özel sektör ve emekliler için uygulanan bayram ikramiyesinin kamu çalışanlarına da verilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, "Memurlar, her şartta fedakarca çalışmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun etkisiyle maaşları erirken, geçim sıkıntısı da her geçen gün artıyor. Bayramda aileleriyle huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için bayram ikramiyesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

Bayram İkramiyesi Çalışanların Motivasyonunu Artıracaktır

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kaya, "Memurların bayrama buruk değil, mutlu ve huzurlu girmesi için hükümetin bir adım atmasını bekliyoruz. Bayram ikramiyesi, hem memurların ekonomik yükünü bir nebze hafifletecek hem de çalışma motivasyonlarını artıracaktır. Bu konuda yetkililerden olumlu bir adım bekliyoruz" dedi.Kamu Birliği Konfederasyonu, memurların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, bayram ikramiyesi taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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