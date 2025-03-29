Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranmakta olan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T'nin (49) saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyon Detayları

Emniyet ekipleri, uzun süren takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda H.T'nin saklandığı yeri belirledi. Bu süreçte, ekiplerin dikkatli ve titiz çalışmaları sayesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hükümlünün Geçmişi

H.T, daha önce emniyet teşkilatında görev yapmış ancak FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti. Hakkında verilen hapis cezası kesinleşmesine rağmen firari durumdaydı.Bu tür operasyonlar, terörle mücadele kapsamında önemli bir rol oynamaktadır. Emniyet güçlerinin kararlı çalışmaları sayesinde toplum güvenliği sağlanmaya devam ediyor.