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Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Bakan Yumaklı, Ramazan ayı boyunca gıda güvenliği için yapılan denetimlerde 366 milyon lira ceza kesildiğini ve denetimlerin bayramda da süreceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 09:44, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 09:45
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Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 200 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Yumaklı, "Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, gıda güvenilirliği konusuna büyük önem verdiğini vurguladı.

Gıda Denetimleri Sıklaştı

Yumaklı, yıl boyunca süregelen rutin gıda denetimlerine ek olarak, Ramazan ayı nedeniyle gıda işletmelerine yönelik kontrolleri artırdıklarını belirtti. Göreve geldiği günden bu yana gıda güvenilirliğine ayrı bir önem verdiğini ifade eden Yumaklı, 8 bin 500'ün üzerindeki görevliyle yılda ortalama 1 milyon 300 bin denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerin Sonuçları

  • 3 bin 961 işletmeye toplamda 366 milyon 454 bin lira idari para cezası kesildi.
  • 125 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Bayram Boyunca Denetimler Devam Edecek

Ramazan Bayramı öncesinde özellikle şekerleme, çikolata ve unlu mamuller gibi ürünlere yönelik yoğun denetim seferberliği başlatıldığını belirten Yumaklı, "Gıda denetimlerimiz bayram boyunca da devam edecek." dedi. Ayrıca, mevzuata uygun üretim ve satış yapan işletmelere teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlara Çağrı

Yumaklı, vatandaşların herhangi bir usulsüzlük tespit etmeleri durumunda Alo 174 Gıda Hattı veya Bakanlığın diğer iletişim kanalları aracılığıyla bildirimde bulunmalarını istedi. "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." diyerek vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.


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