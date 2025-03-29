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Çelik: Üniversiteler siyonist saldırganlığın hedefindedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 10:04, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 10:29
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Çelik: Üniversiteler siyonist saldırganlığın hedefindedir

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi, anti-semitizm olarak yaftalanıyor.

Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini köleleştirme çabasından başka bir şey değildir. Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı.

Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir" ifadelerini kullandı.

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