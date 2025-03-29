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Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Nisan'da Sona Eriyor

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da sona eriyor. Uygulama, güvenli seyahat için hayati önem taşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 11:16, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 11:09
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Kış Lastiği Zorunluluğu 1 Nisan'da Sona Eriyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlık tarafından valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kış Lastikleri Yaz Mevsiminde Kullanıldığında Özelliğini Kaybediyor

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmiştir. Yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybeder. Sıcak havalarda lastikler daha çok aşındığı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açar. Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep olur, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırır. Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açar. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış olur.

Lastik Değiştirme Ücreti

  • 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira
  • 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira
  • 17 inçler için 1250 lira
  • 18 inçler için 1500 lira
  • 19 inçler için 1700 lira
  • 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira

Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

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