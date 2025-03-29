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Yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit verilmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda su ürünlerine yönelik bu yıl yaklaşık 36 bin denetim yapıldı, yasa dışı yollarla elde edilen 59 ton su ürününe el konularak 10 milyon 342 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 11:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 11:58
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Yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit verilmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri kaynaklarının korunması için gemiler, deniz ve iç sular, perakende satış yerleri, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil araçları ve güzergahları, işleme tesisleri, depolar ile mezat alanlarında kontrol ve denetim faaliyetleri yürütülüyor.

Denetimler, rutin ve ihbara dayalı gerçekleştiriliyor. Su ürünleri potansiyelinin ve avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, Bakanlık koordinesinde görevlendirilen personelle eş zamanlı çapraz denetimler de yapılıyor.

Bakanlık tarafından sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması, nesli tehlikede olan türler ile endemik türlerin korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele edilmesi amacıyla denetim ve kontrol altyapısı da güçlendiriliyor. Bu kapsamda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknik donanıma sahip, gece ve gündüz görev yapabilecek su ürünleri kontrol ve denetim araçları envantere dahil edildi.

Denetim faaliyetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli yürütülüyor.

Bu çerçevede geçen yıl 204 bin 562 su ürünleri denetimi gerçekleştirildi, 744 ton ürüne, 4 bin 265 av aracına ve 78 gemiye el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 7 bin 282 kişi ve iş yerine 123 milyon 872 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bu yıl da yaklaşık 36 bin su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde yasa dışı yollarla elde edilen 59 ton su ürününe, bu faaliyetlerde kullanılan 212 av aracına ve 8 gemiye el konularak, 497 kişi veya iş yerine 10 milyon 342 bin lira idari para cezası verildi.

Bu arada, Bakanlıkça geçen yıl yapılan düzenlemeyle su ürünlerine yönelik üretim planlaması uygulaması getirildi. Özellikle ekonomik değeri yüksek türler arasında yer alan hamsi için kota konuldu. Bu çerçevede 138 karaya çıkış noktasında 7 gün 24 saat esasına göre denetim yapıldı.

Sınır kapısı denetimlerinde 12 milyon lira ceza

Su Ürünleri Kanunu'nda da 2020 yılında günün şartları ve sektörün ihtiyaçlarına uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle yapılan su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri sonucunda 4 bin 10 ton ürün, 25 bin 482 av aracı ve yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 679 geminin mülkiyeti kamuya geçti.

Bu süreçte ülke sınır kapılarından su ürünlerinin yasa dışı geçiş girişimleri de önlendi. Sınır kapısı denetimlerinde 29 nakil aracına el konuldu, ürünleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya veya yurt içine sokmaya çalışan 46 kişiye yaklaşık 12 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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