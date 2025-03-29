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Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testi skandalı ortaya çıktı, iki memur yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2025 20:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 20:49
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Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı

Batman'da, haklarında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin test sonuçlarını değiştiren iki hastane görevlisiyle ilgili çarpıcı bir rüşvet skandalı ortaya çıktı. Görevli memurların, şüphelilerin temiz çıkması için kendi idrarlarını kullandığı ve bu işlem karşılığında 1.500 ila 3.000 TL arasında rüşvet aldığı belirlendi.

Kendi İdrarlarını Verip Sonuçları "Negatif" Gösterdiler

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli memurlar A.T. ve Ş.K.'nin, şüphelilerin uyuşturucu testinden temiz çıkmaları için kendi idrar örneklerini verdikleri tespit edildi. İddiaya göre, rüşvet konusunda anlaşamadıkları şüphelilerin tahlil sonuçları ise bilerek "pozitif" gösterilerek yeniden test vermeye zorlandı.

Seri Numaralı Parayla Suçüstü

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, delil topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerden biri, seri numaraları alınmış 3 bin TL'lik rüşvetle hastaneye gönderildi. Yapılan işlem sonrasında memur A.T.'nin üzerinde bu paralar bulundu ve suçüstü yakalandı.

A.T. ile birlikte adı geçen ve bazı şüphelilerin rüşvet verdiğini beyan ettiği Ş.K. de gözaltına alındı.

Biri Tutuklandı, Diğeri Adli Kontrolle Serbest

Gözaltına alınan iki memur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, memur A.T.'nin tutuklanmasına, Ş.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Dosyalar Yeniden Açıldı, Testler Yenileniyor

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüphelilerin uzun süredir bu yöntemi uyguladıkları ortaya çıktı. Temiz rapor verilen kişilerin dosyaları yeniden açılarak, numune alma işlemleri tekrar başlatıldı. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği öğrenildi.

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