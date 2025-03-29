İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 işçi de ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 12:07, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:08
Sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.