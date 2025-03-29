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Tesettürlü Mayoya İzin Vermeyen Siteye TİHEK'ten Ceza

TİHEK, dini inanç temelinde ayrımcılık yapan tatil sitesine 204 bin TL ceza uyguladı. Anayasa'da herkesin eşit olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 12:13, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:14
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Tesettürlü Mayoya İzin Vermeyen Siteye TİHEK'ten Ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), çocukların "tesettürlü mayo" ile havuza girmesini engelleyen bir tatil sitesi yönetiminin, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, siteye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı. Bu karar, insan hakları ve eşitlik ilkeleri açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. TİHEK, herkesin eşit olduğunu ve her türlü ayrımcılığın yasaklandığını vurgularken, bu tür olayların tekrar etmemesi için alınan önlemlerin önemine dikkat çekti.

Çocukların Tatil Serüveni ve Yaşanan Olay

2011 doğumlu H.K. ve 2016 doğumlu S.K., yaz tatillerini geçirmek üzere anne ve babalarıyla birlikte Tekirdağ'daki bir tatil sitesinde bulunan akrabalarının yazlığına misafir olarak gittiler. Ancak "tesettürlü mayo" giydikleri için havuza girmeleri engellendi ve sitenin güvenlik görevlileri tarafından havuz bölgesinden uzaklaştırıldılar. Bu durum karşısında çocuklar, durumu ebeveynlerine bildirdiler.

Site Yönetimi ile Yapılan Görüşme

Çocukların ailesi, bu uygulamanın durdurulması için site yöneticileriyle görüştü. Ancak site yönetimi, "mayo, bikini, şort haricinde tişört, elbise türü kıyafetle havuza girilmesinin yasak olduğu" yönündeki yönetim kurulu kararını gerekçe göstererek talebi reddetti. Bu olay üzerine tatillerini yarıda kesen aile, çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek TİHEK'e başvurdu.

TİHEK Kararı ve Gerekçesi

TİHEK, başvuruyu değerlendirerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle site yönetimine ceza verdi. Kararda, Anayasa'da herkesin eşit olduğunun güvence altına alındığı ve her türlü ayrımcılığın yasaklandığı hatırlatıldı. Anayasa'nın 24. maddesine göre herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğuna işaret edildi. Somut olayda hukuki düzenlemelere aykırı hareket edildiği belirtilerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği vurgulandı.Bu karar, Türkiye'de insan hakları ve eşitlik ilkelerinin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Tüm bireylerin eşit muamele görmesi gerektiği ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha hatırlatılmış oldu.

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