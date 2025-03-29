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Milli Eğitim Bakanı'ndan Bayram Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı mesajında, barış ve hoşgörü vurgusu yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 12:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:16
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Milli Eğitim Bakanı'ndan Bayram Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aile büyüklerimizle, dostlarımızla, komşularımızla bayramlaşarak gönüllerimizi birleştirmeli, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Bayram neşesini yalnızca kendi sofralarımıza değil, yetimlerin, kimsesizlerin, hastaların ve yaşlıların yüreğine de taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın Bereketi ve Dayanışma Ruhu

Bakan Tekin, Ramazan ayının ardından gönülleri birleştiren, kardeşliği ve dayanışmayı pekiştiren mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin huzurunu dile getirdi. Bayramın tüm insanlığa sevgi, hoşgörü ve barış getirmesi temennisinde bulunan Tekin, geçmişin kırgınlıklarını geride bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Eğitim Ailesiyle Birlikte İdrak Edilen Ramazan

Tekin, bu yıl ramazan ayının manevi iklimini eğitim ailesiyle birlikte idrak ettiklerini belirtti. Okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin bu kutsal ayın anlamını daha derinden hissettiklerini ifade etti. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelerek iftarlar açtıklarını ve dayanışmanın değerini bir kez daha yaşadıklarını aktardı.

Bayram Sevinci ve Milli Değerler

Yusuf Tekin, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilere milli değerleri yaşattığını belirtti. Paylaşmanın, iyiliğin ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bu manevi atmosferde yer aldığını ifade etti. Ramazan'ın getirdiği güzelliklerin bayram sevinciyle taçlandırılma vaktinin geldiğini dile getirdi.

Bayramın Manevi Hediyeleri

Tekin, bayramın en büyük hediyesinin bir tebessüm, güzel bir söz ve içten gelen bir selam olduğunu hatırlatarak, bu kutlu günlerin eğitim ailesinin şefkatini, vefasını ve dayanışmasını artırmasını temenni etti. Tüm eğitim camiasının ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutladı.

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