Doğu Anadolu ve Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışlar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Sivas çevreleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Ayrıca, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Beklenen Yağışlar

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Özellikle Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Alınması Gereken Önlemler

Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun.

Yıldırım tehlikesine karşı tedbir alın.

Yerel dolu yağışlarına karşı hazırlıklı olun.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olun.

Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmekte fayda vardır.