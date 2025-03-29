Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Belli Oldu
Ebru Özdemir'in Tutuklanma Süreci ve Detaylar
Ebru Özdemir'in Tutuklanma Süreci ve Detaylar
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı
TÜRK-İŞ açıkladı: İşte Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Altın haftayı rekorla kapattı
Altın haftayı rekorla kapattı
'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlet'te
'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlet'te
Bahçeli'den DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'a övgü
Bahçeli'den DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'a övgü
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Yetkili emlakçı ofislerinde E tabela dönemi başlayacak
Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri
Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin sivil olarak yolcu gibi otobüslerde seyahat edeceğini ve otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyeceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 13:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 13:08
Yazdır
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber