Tekirdağ'a çamur yağdı

Kentte hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.

Taksici Şaban Yıldız, sabah saatlerinde taksi durağına geldiğinde aracının çamurla kaplandığını gördüğünü söyledi.

İki kez aracını yıkadığını aktaran Yıldız, çevredeki esnafın da araçlarını temizlediğini belirtti.