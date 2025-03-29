Mardin'de Domuz Sürüsü Kazaya Sebep Oldu: 5 Yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen kazada, domuz sürüsüne çarpan bir otomobil ile bu araca çarpan bir cipin karıştığı olayda 5 kişi yaralandı. V.D'nin (33) kullandığı 55 APF 877 plakalı otomobil, kırsal Kılavuz Mahallesi'nde seyir halindeyken bir domuz sürüsüne çarptı. Bu sırada M.B. (36) yönetimindeki 34 DOT 032 plakalı cip, otomobile çarparak devrildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan A.B. (26), İ.B. (28) ve N.B. (33) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.