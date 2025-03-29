Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 yılda bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, bu kazalarda 744 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen kazaların sebeplerini sıraladı. En fazla can kaybına yol açan ihlaller arasında hız ihlali başı çekiyor ve bu ihlal sonucu 375 kişi hayatını kaybetti. Diğer ihlaller arasında şerit ihlali, geçiş öncesi ihlali, arkadan çarpma, dönüş kuralları ihlali ve kırmızı ışık ihlali bulunuyor.
Bayram Tatillerinde Trafik Kurallarına Uymanın Önemi
Bakan Yerlikaya, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Trafik kazalarının çoğunlukla birden fazla ihlal nedeniyle meydana geldiğini belirten Bakan, yolların insanları kavuşturmak için var olduğunu ve ayırmak için olmadığını hatırlattı.
- Hız ihlali: 375 vefat
- Şerit ihlali: 177 vefat
- Geçiş öncesi ihlali: 63 vefat
- Arkadan çarpma: 55 vefat
- Dönüş kuralları ihlali: 22 vefat
- Kırmızı ışık ihlali: 19 vefat
- Diğer ihlaller: 94 vefat
Bu veriler, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Herkesin güvenliği için dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde araç kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.