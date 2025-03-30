Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar gerekçe gösterilerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, bir kahve zinciri boykot listesine alındı.

CHP'nin, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting sonrası boykot listesindeki kafenin Maltepe'deki şubesi talan edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.

Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

29.03.2025 #Cumartesi günü saat 17.20 sıralarında #Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye düzenlenen sözlü ve fiziki saldırıya ilişkin basın açıklamamız.



🔗 https://t.co/V7OQ999Bg1 pic.twitter.com/0hwy6XFw2A TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 29, 2025

NE OLMUŞTU? Hedef gösterilen Espressolab yağmalandı: Müşteriler linç edildi

Provokatörlerin bir kısmı dükkanın çatısına çıkarken diğerleri ise mekanda oturan müşterilere sandalye atarak saldırdı.

Espressolab Şubesi Saldırıya Uğradı: Müşterilere Sandalyelerle Saldırdılar

İstanbul Maltepe'de bulunan bir Espressolab şubesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası hedef haline geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gergin atmosferde, bazı provokatörler söz konusu kafeye saldırı düzenledi.

Çatıya Çıktılar, Sandalye Fırlattılar

Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırganların bir kısmı kafenin çatısına çıkarken, diğerleri içeride oturan müşterilere sandalye fırlatarak fiziki müdahalede bulundu. Görüntülerde, mekanda bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin darp edildiği görüldü.

Sonuç bu oldu.

CHP'li vandallar Özgür Özel'in provokasyonu sonucu olarak Espressolab'a saldırdı ve kafeyi yağmaladı. pic.twitter.com/rQEhwOcKDb Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) March 29, 2025

Saldırı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı yaşananları kınadı. Espressolab markası da saldırıya uğrayan şube ile ilgili kamuoyuna açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Siyasi Gerginliğin Yansıması mı?

Saldırının, Özgür Özel'in daha önce yaptığı açıklamalarda bazı markaları hedef göstermesiyle ilişkilendirilmesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganların kimliklerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.