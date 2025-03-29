Dışişleri: Rümeysa Öztürk için girişimler sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.

Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir."

ABD'de Türk doktora öğrencisi Öztürk gözaltına alındı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.