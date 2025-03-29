Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu

Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehit aileleri ve vatandaşlar Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 19 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'nın annesi Eftadiye Kara, "Bayramlar bizim için çok buruk geçiyor. Evet, şehitlik çok güzel bir mertebe, iyi ki onun annesi olmuşum, iyi ki o benim oğlum olmuş; acısı büyük, evlat sonuçta. Bir de o çok başka bir evlattı; hayat dolu, gittiği yerleri gül bahçesi yapan, nasıl anlatayım Özgür'ü bilmiyorum ki? Adı gibi Özgür'dü. Yardım etmeyi çok severdi. Gittiği yerlerde iyi kötü eserleri var. Van'da çocukların okulu için uğraştı. Sonra iş yerinde mescit açtı. Çok güzel şeyleri var. Çok güzel arkadaşları var. Sağ olsunlar hep ararlar, sorarlar beni. Bayramlar bizim için zor, çok zor. Her gün buradayız. Bizim bayramımız yok zaten. Şehir dışına çıktığım zaman sanki oğlumu terk etmiş gibi oluyorum. Hiçbir yere gitmiyorum ben bunun için. Gidesim de yok zaten, o buradayken" dedi.

Şehitliği ziyarete gelen Kıbrıs Gazisi Edip Deniz de şehit yakınlarını gördüklerini ifade ederek, "Yavrularını, analarını, babalarını görüyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Her sene arife günü buraya ziyarete gelirim. Ölene kadar da geleceğim. Onların dualarını, Yasinlerini okudukça, ailelerini, çocuklarını görünce üzüntü geliyor, gurur geliyor. Diyorum ki; 'Çok şükür ki bu memleketin topraklarında şehitlerimiz var. Bayrağımızı sallandırıyoruz'" ifadelerini kullandı.