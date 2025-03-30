Fatih Altaylı'nın Maltepe mitingi iddiasına yalanlama
CHP'nin Maltepe mitingi sonrası sosyal medyada paylaşılan reyting tablosu dikkat çekmişti. Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden net bir yalanlama geldi.
Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge ilişkin sosyal medya hesabından bir reyting tablosu paylaştı. Söz konusu tablonun, miting sırasında televizyon kanallarının izlenme oranlarını gösterdiği iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiayı yalanladı.
ANLIK REYTİNG ÖLÇÜMÜ YOK
DMM tarafından yapılan açıklamada, "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla dolaşıma sokulan görsellerin dezenformasyon olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'deki resmi reyting ölçümlerinin anlık olarak yapılmadığı, tüm kanalların izlenme verilerine takip eden günün sabahında ulaştığı ifade edildi.
Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan söz konusu görsellerin, reyting sisteminin işleyişine aykırı olduğu ve gerçek bir veri kaynağına dayanmadığı vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
"Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 29, 2025
Türkiyede resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın. pic.twitter.com/o51EDVoAHR