Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ ilinin Bekçitepe-Sivrice bölgesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 19:51, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 19:53
AFAD verilerine göre Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü Bekçitepe-Sivrice bölgesi olup, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Bugün (29 Mart 2025) saat 18:29:20 TSİ'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.