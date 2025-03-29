Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bugün (29 Mart 2025) saat 18:29:20 TSİ'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü Bekçitepe-Sivrice bölgesi olup, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

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