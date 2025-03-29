Varank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?
Varank: Özgür Özel, metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Erdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetti
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Ekonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Ak Partili Varank'a Örtülü Reklam Soruşturması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ ilinin Bekçitepe-Sivrice bölgesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2025 19:51, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 19:53
Yazdır
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü Bekçitepe-Sivrice bölgesi olup, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Bugün (29 Mart 2025) saat 18:29:20 TSİ'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber