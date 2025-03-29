Dev maçta kazanan Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı ağırladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Rafa Silva Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

36. dakikada Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı faulle kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

45. dakikada Galatasaray'da Torreira ceza sahası dışından attığı gol ile eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarının 66. dakikasında Gedson Fernandes Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş derbiden üç puanla ayrılan taraf oldu. Lider Galatasaray bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada Semih Kılıçsoy'un Davinson'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada kapattı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan ve ilk yenilgisini alan lider Galatasaray 71 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü

Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Jakobs, Sallai ve Jelert kadroya alınmadı

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.

Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.



Üç oyuncunun ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.



Taraftarı yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dolmabahçe'de takımlarını destekledi.

Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.

Ciro Immobile yedek kulübesinde

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.



Solskjaer'den santrforsuz formasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.



Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.



Jonas Svensson ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



Eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.

Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.



Dolmabahçe kapalı gişe

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson'un kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı gerisinden sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert, uzak köşeye yönelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun savunma arkasına havadan uzun pasında topa harektlenen Muçi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerken Frankowski tarafından faul ile durduruldu.

36. dakikada Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

37. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rashica'nın sol çaprazdan sert vuruşunda önce Barış Alper'e sonra da Torreira'ya çarpan meşin yuvarlak, üstten az farkla kornere gitti.

45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 1-1