CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'deki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürmüştü. Ancak Özel'in bu iddiası Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı rakamlarla kısa sürede çürüdü. Emniyet, CHP'nin mitingine 150 bin kişinin katıldığını belirterek, geçmişte yapılan mitinglerde ne kadar katılım sağlandığına dair örneklere de yer verdi.
CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenledi.
Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürdü.
Maltepe Mitingine 150 bin kişi katıldı
Ancak Özel'in bu iddiası kısa sürede çürüdü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi.
En fazla 450 bin kişi sığabiliyor
Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, 30 bini beton zemin; 60 bini de yeşil alan olmak üzere toplamda 90 bin metrekare alana sahip.
Varank: Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?
Özgür Özel'in açıklamasına cevap veren Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, 35 bin metrekarelik alanda, "metrekare başına 36 kişi nasıl sığdırdınız?" dedi.