CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama

CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenledi.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürdü.

Maltepe Mitingine 150 bin kişi katıldı

Ancak Özel'in bu iddiası kısa sürede çürüdü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

En fazla 450 bin kişi sığabiliyor

Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, 30 bini beton zemin; 60 bini de yeşil alan olmak üzere toplamda 90 bin metrekare alana sahip.

Varank: Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?

Özgür Özel'in açıklamasına cevap veren Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, 35 bin metrekarelik alanda, "metrekare başına 36 kişi nasıl sığdırdınız?" dedi.