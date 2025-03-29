Mahir Polat anjiyo oldu

Burada yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat anjiyo oldu.

Polat, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

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