Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 hasta hükümlüye af kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi. Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkümiyet gerekçeleri Resmi Gazete'de kamuoyuyla paylaşıldı.

AFFEDİLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ VE SUÇLARI:

Ali D.: Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası. Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.

Gülden A.: Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Uğur E. Birden fazla suçtan (uyuşturucu ticareti, bıçak taşıma, yaralama, dolandırıcılık vb.) toplamda uzun süreli hapis cezaları. Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Şehmus A. : Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ayhan K. : Kasten öldürme ve teşebbüs suçlarından 25 yıl hapis cezası. Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Hulki N. : Silahlı terör örgütüne üye olma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Abdulkadir E. (: Kasten öldürme, sahtecilik ve hürriyeti tahdit suçlarından çeşitli hapis cezaları. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Hamit Ç. : Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası. Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

Kenan K.: Kasten öldürme, silah taşıma, tehdit gibi suçlardan toplam 40 yılı aşkın cezaya çarptırılmıştı. Sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ziya Y. : Ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası. Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.