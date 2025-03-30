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Türkiye Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, Türkiye genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dikkatli olunmalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2025 08:35, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 08:13
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Türkiye Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı olacağı öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

  • KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemiz genelinde yerel olarak görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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