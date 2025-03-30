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14 Yıl Sonra Aydınlatılan Akçaabat Cinayeti

Akçaabat Uçarsu Köyü'nde 2011'de kaybolan Süleyman Demir'in cinayeti jandarmanın detaylı incelemesiyle çözüldü. Anne ve oğul suçlu bulundu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Mart 2025 08:44, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 08:23
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14 Yıl Sonra Aydınlatılan Akçaabat Cinayeti

Akçaabat'a bağlı Uçarsu Köyü'nde 13 Ağustos 2011'de kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Demir'in akıbeti 14 yıl sonra aydınlatıldı. Aile içi sorunlar nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen üç çocuk babası için yıllardır yürütülen aramalar sonuçsuz kalmıştı. Dosya, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı Akın Ilıman'ın talimatıyla yeniden açıldı.

Jandarma Derinleştirdi, Gerçekler Ortaya Çıktı

Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dosyayı titizlikle inceleyerek Süleyman Demir'in şüpheli konumundaki eşi Ümmühan Demir (62) ile oğlu Hızır Demir'in (38) yeniden ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bu gerçeği sonradan öğrendiği iddia edildi. Hızır Demir jandarmaya verdiği ifadede, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

Baltayla Öldürüp Atıyla Birlikte Yaktılar

İddialara göre olay günü Süleyman Demir, Uçarsu mevkiindeki ormanlık alana çağırıldı. Atıyla bölgeye giden Demir, burada eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Anne-oğulun cesedi parçalara ayırarak yok ettikleri ve olay yerinde Demir'in atını da öldürerek yaktıkları ortaya çıktı. Cinayetin izlerini tamamen silmek isteyen zanlıların, insan ve hayvan DNA'sının karışmasını sağlamak için cesetle birlikte atı da yaktıkları öğrenildi.

Gelin Baltayı Yıkarken Gördü

Cinayetin ardından eve dönen Ümmühan Demir, oğlu Hızır'ın karısı P.D. ile karşılaştı. Gelinin, elindeki kanlı baltayı yıkarken görüp kayınvalidesine "Bu neden kanlı?" diye sorduğu, Ümmühan Demir'in ise "Sen her şeye karışma." diyerek geçiştirdiği öğrenildi.

Katlettiği Babasının Fotoğrafını Kalpli Mesajla Paylaştı

Anne Ümmühan Demir, cinayeti kabul ederken oğlunu korumak için suçu tek başına işlediğini söyledi. Ancak jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu korkunç cinayet tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklandı. Hızır Demir'in, katlettikleri babasının bir fotoğrafını 2022'de sosyal medyadan paylaşarak altına kalpler bıraktığı da görüldü.

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