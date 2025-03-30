Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Yapım ve Onarım Çalışmaları

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57, Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Manavgat-Alanya yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bölgesel Yol Durumları