İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 15:46, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 15:35
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Tatili fırsat bilerek yollara çıkan vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 79 olarak ölçülürken, mega kentin çeşitli noktalarında tıkanan yollar havadan görüntülendi.