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Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?

4 bin liralık emekli ikramiyesinin 3 bin lirası ödendi. Kalan 1000 TL fark ödemesi hakkında detaylı bilgiye ulaşın.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mart 2025 10:10, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 10:20
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Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?

1000 TL Emekli Bayram İkramiyesi Farkı Ödemelerinde Son Durum, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin lirasını alan emekliler, bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık farkın ödenmesini bekliyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak.

4 Bin Liranın 3 Bin Lirası Emeklilere Ödendi

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı. SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken, 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hesaplara geçen 3000 liranın yanında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.

Emekli İkramiyesi Fark Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

TBMM'deki teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemesi takvimi belirlenerek en kısa sürede hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerini bayramdan hemen sonra yatırması bekleniyor.

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