Cevdet Yılmaz: İnsanları kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısındayız

Bayram namazını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kılan Yılmaz, daha sonra cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ramazanın, hem bireylerin nefsinin terbiyesinde hem de toplum dayanışmasında çok büyük bereketleri olan bir ay olduğunu ifade eden Yılmaz, bu bereketin ve faziletin bütün yıla yayılmasını diledi.

Tüm vatandaşların ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını tebrik eden Yılmaz, "Bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkılar sunmasını ve pekiştirmesini diliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, bayramın tüm insanlık için barışa esenliğe, güzelliklere vesile olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tabii ülkemiz huzur içinde bu bayramı karşılarken kalbimiz buruk yine. Gazze'de özellikle yaşanan insanlık dışı hadiseler, oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya olduğu insanlık dışı şartlar ve bu şartlarda bayramı karşılıyor olmaları hepimizi derinden üzüyor. Onlar için dua ediyoruz. Buradan tüm gönlümüzle selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz. Bayramın Gazze'nin de kurtuluşuna barışa, huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman bütün imkanlarımızla Filistin davasının, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Filistin kurtuluncaya kadar, oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşuncaya kadar bu çabamızı, gayretimizi devam ettireceğiz."

Suriye'nin diktatörlükten sonra ilk defa farklı bir bayrama uyandığına işaret eden ve bütün Suriyelilerin bayramını kutlayan Yılmaz, "Bir an önce Suriye'nin istikrarının güçlenmesini, Suriye'nin yeniden imar edilmesini ve orada yaşayan insanların bir daha geçmişteki o zulümlerle, sıkıntılarla karşılaşmamasını temenni ediyoruz. Aynı bayramların Filistinler için de gelecekte görülmesini tabii ki niyaz ediyoruz." sözlerini sarf etti.

- "Tarihimiz, geçmişimiz bir olduğu gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir"

Şehitlere rahmet dileyen, şehit yakınlarına, gazilere minnettarlığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bayram vesilesiyle şunu da ifade etmek istiyorum, ülkemizi karıştırmaya, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız. Hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi etnik kimlikten, mezhepten olursak olalım şunu unutmamamız lazım; biz hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve tarihimiz, geçmişimiz bir olduğu gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan savaşlar, bir taraftan ekonomik şartlar... Bütün bu şartlar içinde milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi çok daha güçlendirmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor.

Bu çerçevede özellikle terörsüz Türkiye hedefinin çok değerli, çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörün olmadığı, demokrasinin kalkınmanın çok daha güçlü bir şekilde devam ettiği bir Türkiye hepimizin geleceği adına çocuklarımızın geleceği adına son derece kıymetli. İnşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz ulaşacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz."

Yılmaz, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yaraları sarmaya devam ettiklerini, deprem bölgesindeki tüm vatandaşların bayramını tebrik ettiğini belirterek, "Türkiye olarak diğer birçok ülkenin yapamayacağı bir hızla bir kapsam içinde deprem bölgemizi yeniden ihya ediyoruz, imar ediyoruz ve inşallah bu yılın sonuna geldiğimizde büyük oranda bu inşa, imar çalışmaları bitmiş olacak. Gelecek yıl inanıyorum ki çok daha normal bir seyre gelmiş olacağız. Şehirlerimizi geleceğe çok daha güçlü, çok daha afetlere dayanıklı bir şekilde hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımak zorundayız"

Bayram tatilinde seyahat eden vatandaşları hız konusu başta olmak üzere trafik kurallarına uymaya davet eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tatil zamanı çalışanlar da var tabii. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu temel bir takım hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. Güvenlik gibi, sağlık gibi, itfaiye gibi birçok hizmetler devam ediyor. O arkadaşlarımız tatil yapamıyorlar. Sınırlarda bizi bekleyen askerlerimiz... Bütün bu kamu görevlilerine, bayram zamanı dahi çalışan, bizlerin huzuru için, sağlığı için, emniyeti için gayret eden polisimize, jandarmamıza, korucularımıza, askerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, itfaiyecilerimize velhasıl bütün bu temel hizmetleri yürüten herkese de buradan selam ediyorum. Bayramlarını özellikle tebrik ediyorum."

Geçmişin değerlerini gelecek nesillere en güzel şekilde aktarırken bir taraftan da dünyanın şartlarını da çok iyi kavrayıp güçlü şekilde yola devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye birliğini, beraberliğini pekiştirdikçe, gücünü arttırdıkça inanıyorum ki dünyadaki tüm mazlumlara da daha fazla sahip çıkacaktır. Onlara da güç verecektir. Dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Maalesef kuralların, hukukun dünyada çok işlemediği, insan haklarının çiğnendiği bir ortamdan geçiyoruz. Güç mücadelelerinin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin de ben bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ancak şunun da farkında olmalıyız. Hiç kimsenin merhametine güveneceğimiz bir ortamda, dünyada değiliz. Güçlü olmak, birlik olmak zorundayız. Çok çalışıp çok ter döküp ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımak zorundayız. Millet olarak bunu yapacağımıza da yürekten inanıyorum. Her şeye rağmen dünyadaki tüm sıkıntılara, sorunlara, zulümlere rağmen çocuklarımız başta olmak üzere neşe içinde, huzur içinde geçirilen bir bayram olmasını temenni ediyorum."

Açıklamanın ardından Yılmaz, basın mensupları ve vatandaşlarla bayramlaştı, onlara çikolata ikram etti.