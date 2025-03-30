Deprem bölgesindeki 4 ilde bayram korteji düzenlenecek

Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Saldırısını Kınadı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 366 Milyon Lira Ceza Uygulandı
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem bölgesindeki 4 ilde bayram korteji düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 4 ilde bugün ve yarın Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenleyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 11:57, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 11:56
Yazdır
Deprem bölgesindeki 4 ilde bayram korteji düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde ramazan ayı boyunca kurulan panayırlarda depremzede çocuklara eğitici-öğretici etkinlikler düzenlendi, ramazan gelenekleri yaşatıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde "Sıfır Atık" kavramının da anlatıldığı panayırların kapanışı Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile yapılacak.

Malatya'da bugün saat 14.00'te başlayacak olan kortej, Malatya Park AVM'nin önünden başlayıp Malet Konteyner Kent'te sona erecek. Kortej, Adıyaman'da da yarın saat 14.00'te Atatürk Bulvarı Valilik Konağı'nın önünden hareket edecek ve Atatürk Heykeli'nin önünde tamamlanacak.

Kahramanmaraş'ta ise yarın 14.00'te Hacı Murat Caddesi'nde başlayacak olan kortej, Namık Kemal Mahallesi'ndeki Ramazan Panayırı'nda son bulacak. Hatay İskenderun'da da Fener Caddesi'nde başlayacak olan yürüyüş İskenderun Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

Bando takımlarının eşlik edeceği yürüyüşlerde, maskotlarla eğlenceli etkinlikler, sürpriz gösteriler sunulacak ve bayram şekerleri dağıtılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber