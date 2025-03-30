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TESK'ten 'Türk dizi ve filmlerinde yöresel ürünlere daha çok yer verilsin' önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Türk dizi ve filmlerinin ihracatından 700 milyon dolar gelir sağlanmasının beklendiğini belirterek, "Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 12:15, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 12:57
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TESK'ten 'Türk dizi ve filmlerinde yöresel ürünlere daha çok yer verilsin' önerisi

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türk dizi ve film sektörünün son yıllarda büyük bir atılım yaparak dünya çapında dikkati çektiğini bildirdi.

150 ülkede izlenen dizi ve filmlerin hem ülkeye döviz kazandırdığını hem de Türkçe'nin yaygınlaşmasını sağladığını vurgulayan Palandöken, geçen yıl dizi ve film ihracatından 500 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini kaydetti.

Palandöken, "Bu yıl da 700 milyon dolar ihracat sağlanacak gibi duruyor. Kısacası ülkemiz için önemli bir ihraç kalemi olan dizi ve filmlerimiz, ekonomimize önemli bir katkı koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarının artarak devam etmesi gerektiğini aktaran Palandöken, dizi ve filmlerin birer kültür elçisi olduğunun altını çizdi.

Palandöken, sektörde, Türk kültürü ve yöresel ürünlerin tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güçlü hikayeleri ve etkileyici karakterleriyle yabancı izleyicileri kendine çeken bu yapımlar, dilimizi kültürel bir köprü haline getirerek uluslararası alanda daha fazla bilinirlik kazandırdı. Ayrıca Anadolu'nun gelenekleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerini ekrana taşıyarak, turistlerin ilgisini çekiyor ve esnafımıza destek oluyor, bu da ekonomimize katkı sağlıyor. Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması, hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar. Bunun için milli kültürümüzün ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması kültürel mirasımız ve ekonomik kazanç için çok önemli."

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