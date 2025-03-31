Çorum'da Yangın Faciası: 2 Kişi Tutuklandı

Çorum'da meydana gelen yangında, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı. Olay, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında gerçekleşti. Yangın sırasında, Doğan Çördük (19) isimli genç yanarak yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yangın anında evde bulundukları tespit edilen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33), ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Çelişkili ifadeler vermeleri ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.