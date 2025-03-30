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İhbara giden ekibe şüpheli ateş açtı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Bingöl'de ihbar üzerine olay yerine giden ekipten kaçan şüphelinin açtığı ateşte Berat Çakin (23) adlı vatandaş yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2025 13:46, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 14:02
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İhbara giden ekibe şüpheli ateş açtı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir ihbar üzerine bölgeye giden polisi gören şüpheli kaçmaya başladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar Berat Çakin ve 1 polis memuruna isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakin, yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan polis memurunun tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için yapılan çalışma sürüyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini, şüphelinin kaçmaya çalışırken ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini, 1 polis memurunun da yaralandığını söyledi. Vali Usta ayrıca, özellikle sosyal medyada yayılan 'polis memuru tarafından vuruldu' iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

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