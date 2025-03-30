Aydın'da üniversite öğrencisi arkadaşının evinde ölü bulundu

Cin'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ö.K. (29) sabah Karaçay Mahallesi 255 Sokak'taki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirdi.

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