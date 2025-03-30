Silahlı kavgayı ayırmak istedi: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan M.K. (46) ile H.K. (64), M.K. (37), S.K. (69) ve L.K. (43) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.K. (46), tabancayla bacağından yaralandı.

Kavgayı Ayırmaya Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

Her iki tarafla da akrabalık bağı olan Müslüm K. (71), kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada rahatsızlandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçizmeli'nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla İlgili Gözaltılar

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu tür olayların önüne geçilmesi için toplumda huzurun sağlanması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi büyük önem taşımaktadır.