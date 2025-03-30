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Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 17:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 17:03
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Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Bingöl'ün güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Beklenen Hava Durumu ve Tedbirler

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde beklenen hava durumunun yarın saat 15.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında bölgede yaşayanların dikkatli olması önemlidir.

Olası Olumsuzluklar

Belirtilen iller için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar da yaşanabilir.

  • Ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olun.
  • Yıldırım düşmesi riskine karşı açık alanlardan uzak durun.
  • Yerel dolu yağışına karşı araçlarınızı koruyun.
  • Heyelan tehlikesi olan bölgelerde bulunmaktan kaçının.
  • Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç veya direklerin altına park etmeyin.

Bu tür hava olaylarına karşı erken tedbir almak, can ve mal kaybını önlemek adına hayati önem taşır. Halkın bu uyarıları dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir.

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